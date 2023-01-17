YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ferit Pelo’dan çocuk yapacak! Duydukları Seyran’ı ağlama krize soktu! Yalı Çapkını yeni bölümde...

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını her hafta Cuma günü ekrana geliyor. Hem oyuncu kadrosu hem hikayesiyle ilk bölümden itibaren yoğun ilgi gören dizinin yeni bölümü merakla ve heyecanla bekleniyor. Peki Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?