Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman yayınlanacak, fragman neden yayınlanmadı? Sultan’dan Ferit’e ’çocuk’ itirafı... Yalı Çapkını 16. bölüm FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını dizisinin 15. bölümünü geride bırakırken gözler 16. bölüm fragmanına çevrildi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı bir hayli merak ediliyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisiyle ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti. Öte yandan dizinin 16. bölümü şimdilik yayınlanmayacak. Buna göre izleyicileri 'Boşuna Cuma gününü beklemeyin' dendi. Sosyal medya bununla çalkalanıyor. Peki neler oluyor? Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman yayınlanacak, fragman neden yayınlanmadı? Sultan'dan Ferit'e 'çocuk' itiraf...