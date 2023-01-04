Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman yayınlanacak, fragman neden yayınlanmadı? Sultan'dan Ferit'e 'çocuk' itirafı... Yalı Çapkını 16. bölüm FRAGMANI İZLE!
Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman soruları dizinin takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Son olarak 15. bölüm 30 Aralık 2022 tarihinde yayınlanmıştı. Buna göre 16. bölüm fragmanının bugünlerde yayınlanması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı ve fragman henüz yayınlanmadı. Peki neden?
04.01.2023 12:51 - Son Güncelleme: 04.01.2023 12:51
Yalı Çapkını dizisinin 15. bölümünü geride bırakırken gözler 16. bölüm fragmanına çevrildi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı bir hayli merak ediliyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisiyle ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti. Öte yandan dizinin 16. bölümü şimdilik yayınlanmayacak. Buna göre izleyicileri 'Boşuna Cuma gününü beklemeyin' dendi. Sosyal medya bununla çalkalanıyor. Peki neler oluyor? Yalı Çapkını 16. bölümü ne zaman yayınlanacak, fragman neden yayınlanmadı? Sultan'dan Ferit'e 'çocuk' itiraf...
YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yalı Çapkını 2 hafta yayınlanmayacak. Yılbaşı arası veren dizinin 16. bölümünün 20 Ocak 2023 tarihinde yayınlanması bekleniyor.