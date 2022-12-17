Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran ve Ferit tam aşka geliyor derken Sultan... Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını 13. bölümün sona ermesinin ardından gözler hemen 14. bölüm fragmanına çevrildi. Son bölümde Seyran Ferit'i öptü. Dizinin takipçileri yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Bu noktada 'Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?' sorusu gündeme geldi. Seyran ve Ferit tam aşka geliyor derken Sultan...