Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran ve Ferit tam aşka geliyor derken Sultan... Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Star'ın Yalı Çapkını dizisi 13. bölümüyle dizi severleri ekrana kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizide psikoloğa giden ismin Ferit olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Hikayesi gerçek dizinin her bölümü yoğun ilgi görüyor. Gözler şimdi 14. bölümde. Peki Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Yalı Çapkını 13. bölümün sona ermesinin ardından gözler hemen 14. bölüm fragmanına çevrildi. Son bölümde Seyran Ferit'i öptü. Dizinin takipçileri yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Bu noktada 'Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?' sorusu gündeme geldi. Seyran ve Ferit tam aşka geliyor derken Sultan...
YALI ÇAPKINI 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını 13. bölümü yayınlandı. Ancak 14. bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı. Star TV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Yalı Çapkını 14. bölümüyle 24 Aralık 2022 Cuma günü yayınlanacak. 14. bölüm fragmanı paylaşıldığı an haberimizde yer verilecektir.
Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.
Seyran onu durdurmayı başaracak mı?
https://www.takvim.com.tr/televizyon/2022/12/16/kizilcik-serbeti-9-bolum-fragmani-kizilcik-serbeti-9-bolum-fragmani-yayinlandi-mi-beni-birakip-nereye-boyle-abdullah-alev-aski