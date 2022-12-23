Yalı Çapkını 14. bölüm CANLI İZLE 📺 || 23 Aralık 2022 Yalı Çapkını 14. bölüm FULL HD yotube CANLI YAYIN LİNKİ

FERİT GERÇEKTEN GİDECEK Mİ?

Halis Ağa'nın tokat atması üzerine bir anda New York'a gitmeye karar veren Ferit tüm izleyicde şoke etkisi yarattı. Kimisi Ferit'in bu tavrını çocukça bulurken kimisi hak verdi. Dizinin son bölümünde en çok şaşırtan ise Seyran'ın Ferit'in peşinden gitmesiydi. 14. bölüm fragmanında yer alan görüntülerde Seyran Gülgün Hanım'a Ferit'in gittiğini söylüyor. Fakat Ferit'in Seyranla arasında yaşanan aşk dolu anların ardından ülkeyi terk edemeyeceği tahmin ediliyor.