Yalı Çapkını 10. bölümde neler olacak? Seyran hapse düşüyor iddiası! Halis Ağa'nın hışmına uğrayan Ferit yalıdan kovuluyor! Gülseren Budayıcıoğlu...
Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı | Star TV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Yalı Çapkını 10. bölümüyle 25 Kasım Cuma günü saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümü merakla beklenirken flaş gelişmeler ardı ardına geldi. Peki 10. bölümde neler olacak? Seyran hapse düşüyor iddiası sosyal medyayı salladı. İddiaya göre Halis Ağa'nın hışmına uğrayan Ferit yalıdan kovulacak. Hikayesi gerçek dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyor. İşte detaylar...
Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. 9.bölümüne kadar ilgi ile izlenen dizinin 10. bölümünde neler olacağı araştırılıyor. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Yalı Çapkını dizisinin 10. bölümü hakkında iddialar ortaya atıldı. İşte 10. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler....
YALI ÇAPKINI HİKAYESİ GERÇEK!
Yalı Çapkını dizisinin, gerçek bir hayat hikayesi olduğu geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, söz konusu dizinin konusu ile ilgili "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum.Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka" dedi.
YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanının Salı günü yayınlanması bekleniyor. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer verilecektir.