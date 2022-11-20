Üçlü ilişki itirafıyla Müge Anlı’yı çıldırtmıştı! Öldürülen Selim Yalçınkaya’nın eşi Derya’nın yasak aşk şeması ortaya çıktı! Sosyal medyada birleştiler

İhanet mesajlarını gören Müge Anlı ''Kocam bana bunları yazsa, kadın halimle gözüm görmez. Bunları sen yazdın mı? Bu ne demek yani" diyerek tepki gösterdi.

İhanet mesajlarını kabul eden Derya Yalçınkaya "Ben kocamla her şeyi konuşuyordum. Psikolojim bozuktu. Benim attığım mesajları kırpmışlar. Adıma sahte hesaplar açılmış, ben bunları bu şekilde yazmamıştım" dedi.