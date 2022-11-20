Üçlü ilişki itirafıyla Müge Anlı'yı çıldırtmıştı! Öldürülen Selim Yalçınkaya'nın eşi Derya'nın yasak aşk şeması ortaya çıktı! Sosyal medyada birleştiler
ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te üçlü ilişki ve ihanet itirafları herkesi şoke etti. Sosyal medyada Derya'nın yasak aşk şeması oluşturuldu. Eşini öldürdüğü iddia edilen Derya hakkında ortaya çıkan detaylar gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler...
Selim Yalçınkaya, 11 Ağustos 2022 tarihinde evinin garajında başından vurularak öldürülmüştü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatılmaya çalışılan cinayetle ilgili sır perdesi aralanmaya başlanırken sosyal medyada bazı kullanıcılar kendilerince analiz yaparak bir yasak aşk şeması ortaya çıkardı. İşte detaylar...
SELİM YALÇINKAYA CİNAYETİ OLAYI NEDİR?
23 yaşında cinayete kurban giden Selim Yalçınkaya'nın ailesi Müge Anlı'ya başvurarak katilin bulunması için yardım istedi. 1 çocuk babası genç adamın ailesi oğullarının Derya Yalçınkaya ile evliliği boyunca aldatıldığını söylerken, aynı zamanda Selim Yalçınkaya'nın babasının Derya Yalçınkaya'nın birlikte olduğu kişiyi yaralayarak hapse girdiğini söyledi.
Acılı aile oğullarının düşmanı olmadığını söylerken eski gelinlerini suçladı. Müge Anlı, stüdyoda ağırladığı Selim Yalçınkaya'nın ailesi ve eski eşi Derya Yalçınkaya ile olayın detaylarını konuşurken, Derya Yalçınkaya'nın eşine attığı mesajların içeriğinin ortaya çıkması başta Müge Anlı olmak üzere herkesi çileden çıkardı.
İhanet mesajlarını gören Müge Anlı ''Kocam bana bunları yazsa, kadın halimle gözüm görmez. Bunları sen yazdın mı? Bu ne demek yani" diyerek tepki gösterdi.
İhanet mesajlarını kabul eden Derya Yalçınkaya "Ben kocamla her şeyi konuşuyordum. Psikolojim bozuktu. Benim attığım mesajları kırpmışlar. Adıma sahte hesaplar açılmış, ben bunları bu şekilde yazmamıştım" dedi.
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Anlı, "Sen bunları yazarak neyi hedefliyordun? Gelsin seni öldürsün mü gitsin o adamı mı öldürmesini hedefliyordun? Şu yaştaki halimle, özgürlüğü seven biri olarak söyleyeyim, kocam bunları yazsa bilmiyorum gözüm görür mü? Senin kafan kırık mı? Amacın ne?" ifadelerini kullandı.