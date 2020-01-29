Tüm Türkiye onu 'Pala' olarak tanıdı! Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle görenleri şaşırttı!

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Pala tiplemesiyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali görenleri şaşırttı. Vadi'nin efsanelerinden biriydi. 2005 yılında kısa sürede fenomen haline geldi. Gözlükleri ve sıcak havada giydiği paltosuyla, Kral ve Bedir ile birlikte Vadi'de rüzgar gibi esmişti. Ancak kendini 'devlet' sanınca kaçınılmaz son geldi... 1981 yılında Adana Şehir Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro yaşamına başlayan Arıcı, 1987 yılında Karınca Katarı isimli filmde sinemaya atılmıştır. 1991 yılına kadar Adana, Ankara ve İstanbul ilerindeki özel tiyatrolarda, tiyatro oyunculuğunu devam ettirmiştir. Atv'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Yüksel Arıcı'nın değişimi şoke etti.





29.01.2020 17:22 - Son Güncelleme: 29.01.2020 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





