Taze dizi Çöp Adam bakın aslında kimin hayatıymış! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti'nden sonra Çöp Adam da gerçek hikaye çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisi halen popülerliğini korurken Çöp Adam dizisi de reytingleri alt üst etmeye geliyor. Star TV'de bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Çöp Adam dizisinin hikayesi hakkında bir çok soru gündeme geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ın yer aldığı Çöp Adam dizisine dair tüm merak edilenlere haberimizde yer verdik. Gelin Çöp Adam dizisi hakkındaki tüm bilgilere birlikte bakalım...
Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'nden sonra Çöp Adam da yayın hayatına başlıyor. Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerine bir yenisi daha eklendi. Star'ın Yalı Çapkını ve Show'un Kızılcık Şerbeti dizisi Cuma akşamları reyting rekorları kırıyor. Gerçke hikayeden diziye uyarlanan yapımlar izleyiciyi her hafta ekrana kitlerken Çöp Adam dizisinin de hikayesi merak konusu oldu. Peki Çöp Adam dizidi gerçek hikaye mi? Çöp Adam dizisi kimin hayatı? İşte detaylar...
ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?
Çöp Adam dizisi, Tamer ve Peri'nin saplantılı aşk hikayesini konu alıyor. Senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dizinin konusu şöyle;
ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosunda;
Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi başarılı isimler yer alıyor.