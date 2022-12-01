Taze dizi Çöp Adam bakın aslında kimin hayatıymış! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti'nden sonra Çöp Adam da gerçek hikaye çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı

Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'nden sonra Çöp Adam da yayın hayatına başlıyor. Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerine bir yenisi daha eklendi. Star'ın Yalı Çapkını ve Show'un Kızılcık Şerbeti dizisi Cuma akşamları reyting rekorları kırıyor. Gerçke hikayeden diziye uyarlanan yapımlar izleyiciyi her hafta ekrana kitlerken Çöp Adam dizisinin de hikayesi merak konusu oldu. Peki Çöp Adam dizidi gerçek hikaye mi? Çöp Adam dizisi kimin hayatı? İşte detaylar...