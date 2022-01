Survivor 2022’de bomba gelişme! Survivor 2022 All Star’daki fark gözlerden kaçmadı! Gönüllüler takımında olması gereken o isim…

Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi günü yayın hayatına başlıyor ve fenomen yarışma için heyecan dolu geri sayım başladı. Survivor 2022 All Star ünlüler ve gönüllüler kadrosu şekillenmişken önemli bir gelişme yaşandı ve nefesler tutuldu. Gönüllüler takımında olması gereken o ismin görülmemesi meraklandı ve sebebi çok gecikmedi, yerine gelecek yarışmacı bile belli oldu. Survivor 2022 All Star kadrosundaki isimler ve yaşanan gelişmeler haberimizde yer alıyor.