Suna eniştesi Ferit'in dudağına yapıştı! "Böyle abla düşman başına" Yalı Çapkını'nda mide bulandıran sahne!
Yalı Çapkını dizisi hayranları tarafından heyecanla takip ediliyor. Her hafta reyting rekorları kıran dizinin yeni fragmanı yayınlandı. Kimileri o kişinin Suna olmadığını veya o sahnenin rüya olduğunu iddia etti. Son bölümde yaşanan olayların ardından Yalı Çapkını 7. bölümde neler olacağı büyük bir ilgiyle aratılıyor. İşte 7. bölümde olacaklar ve konuyla ilgili tüm merak edilenler..
03.11.2022 11:53 - Son Güncelleme: 03.11.2022 11:53
Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanla dizinin yayınlanacağı tarihi bekleyenler fragmanda yer alan detayı görünce şoke oldu. Seyran'ın ablası Suna'nın Ferit'in dudağına yapışması sosyal medyada gündem oldu. Yalı Çapkını dizisinde seyirciler Seyran ve Ferit'in aşkını bekliyorlardı ama Suna'dan gelen hamle sonrası işler karıştı.