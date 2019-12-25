Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Sık durun, 40 yıldır gözden kaçtı

Yeşilçam filmlerinde bugüne kadar belki gördüğünüz belki gözünüzden kaçan çekim hatalarını haberimizde derledik. Onlar Yeşilçam'ın klasikleri onlarca kez izledik ve hala izliyoruz. Peki o filmlerde yapılan hatalar hiç dikkatinizi çekti mi? Bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Yeşiçam'ın usta ismi merhum Kemal Sunal onlarca başrolünü oynadığı filmlerle hafızalara kazındı. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatası görenler şaşırttı. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...

25.12.2019 12:01 - Son Güncelleme: 25.12.2019 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





