SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! 15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçıran 48 yaşındaki servis şoförü o görüntüden sonra kelepçelendi
Son dakika haberi... Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! 15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçırmıştı... 48 yaşındaki servis şoförünün mide bulandıran karesi sonrası Müge Anlı ve sütdoydaki çaresiz anne yetkililere seslendi, emniyet kısa sürede harekete geçti. İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesi!
19.09.2022 11:18 - Son Güncelleme: 19.09.2022 11:24
Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! 15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçıran 48 yaşındaki servis şoförü o görüntüden sonra kıskıvrak yakalandı ve kelepçelendi.
ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp 15 yaşındaki kız çocuğu aranıyordu.