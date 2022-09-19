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Haberler Televizyon SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! 15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçıran 48 yaşındaki servis şoförü o görüntüden sonra kelepçelendi

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! 15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçıran 48 yaşındaki servis şoförü o görüntüden sonra kelepçelendi

Son dakika haberi... Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! 15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçırmıştı... 48 yaşındaki servis şoförünün mide bulandıran karesi sonrası Müge Anlı ve sütdoydaki çaresiz anne yetkililere seslendi, emniyet kısa sürede harekete geçti. İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesi!

19.09.2022 11:18 - Son Güncelleme: 19.09.2022 11:24
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! 15 yaşındaki Yasemin Salman’ı kaçıran 48 yaşındaki servis şoförü o görüntüden sonra kelepçelendi

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! 15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçıran 48 yaşındaki servis şoförü o görüntüden sonra kıskıvrak yakalandı ve kelepçelendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! 15 yaşındaki Yasemin Salman’ı kaçıran 48 yaşındaki servis şoförü o görüntüden sonra kelepçelendi

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp 15 yaşındaki kız çocuğu aranıyordu.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! 15 yaşındaki Yasemin Salman’ı kaçıran 48 yaşındaki servis şoförü o görüntüden sonra kelepçelendi

15 yaşındaki Yasemin Salman'ın kaçırıldığı iddiası ile programına başvuran Sevim Hanım, servis şoförü Nurettin'den şüpheleniyordu.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! 15 yaşındaki Yasemin Salman’ı kaçıran 48 yaşındaki servis şoförü o görüntüden sonra kelepçelendi

Bugün canlı yayına katılan servis şoförü Nurettin Müge Anlı'yı çileden çıkardı. 15 yaşındaki kızı kaçırmadığını söyleyen Nurettin'in küçük kızla çekilen görüntüleri ise herkesin ağzını açık bıraktı.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! 15 yaşındaki Yasemin Salman’ı kaçıran 48 yaşındaki servis şoförü o görüntüden sonra kelepçelendi

Fotoğrafta 15 yaşındaki Yasemin servisçinin kucağında görülüyor.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! 15 yaşındaki Yasemin Salman’ı kaçıran 48 yaşındaki servis şoförü o görüntüden sonra kelepçelendi

Yaşananların ardından harekete geçen Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri servisçiyi canlı yayında gözaltına aldı.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! 15 yaşındaki Yasemin Salman’ı kaçıran 48 yaşındaki servis şoförü o görüntüden sonra kelepçelendi
SON DAKİKA