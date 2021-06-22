O Ses Türkiye jürisinden bomba proje! Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor! Yeni dizisinin kadrosu da belli oldu…

Magazin gündeminde büyük ses getiren bir haber geldi ve O Ses Türkiye jürisinden bomba proje detayı sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Bu yıl koronavirüs nedeniyel TV8'de O Ses Türkiye sezonu yayınlanmadı ve jüriler de uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Aralarındaki bir isimden müjdeli haber geldi ve hayranları bu habere çok sevinecek. Uzun bir aradan sonra yeni dizi projesi ile ekranlara geri dönecek olan ismin yanında yer alacak kadro da belli oldu. İşte detaylar…