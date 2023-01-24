O dizinin fişi çekildi! Show TV Serenay ve Kıvançlı Aile dizisini yerine koydu bile! Diziseverlerin kara günü! "Nolur bitmesin..."
Show TV o dizinin fişini çekiyor. Onunla birlikte 3 dizi daha final yapacak. Yerine ise yenileri geliyor! Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı Aile dizisi bu dizinin final yapmasının ardından başlayacak. Kızılcık Şerbeti, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Siphai gibi dizileriyle dikkat çeken kanalın hangi dizisinin final yapacağı merak ediliyor. İşte o dizi...
24.01.2023 10:10 - Son Güncelleme: 24.01.2023 10:14
Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Kızılcık Şerbeti, Sipahi ve Güzel Günler gibi dizileriyle dikkat çeken Show TV o dizisi için final kararı aldı.
Aynı şekilde Kızılcık Şerbeti'de dizisevrler tarafından ilgiyle izlenen yapımlar arasında bulunuyor.