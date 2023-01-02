Vav TV İzle
Haberler Televizyon Müge Anlı'daki sapık Sinan'ı oraya bakarken yakaladı küplere bindi: "Sana var ya bir uçarım beynini yararım" Arife Gökçe kaybında....

Müge Anlı'daki sapık Sinan'ı oraya bakarken yakaladı küplere bindi: "Sana var ya bir uçarım beynini yararım" Arife Gökçe kaybında....

Müge Anlı, Tokat Almus'ta sırra kadem basan Arife Gökçe'yi ararken gün yüzüne çıkanlar Türkiye'yi ekran başına kilitliyor. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarıyor. 2 Ocak canlı yayınında yaşananlar yine tüm Türkiye'yi çileden çıkardı. Yayına bağlanan mağdurlar yaşadıklarını anlatırken, Müge Anlı Sinan Sardoğan'ı öyle bir anda yakaladı ki bir anda çileden çıktı. İşte tüm yaşananlar...

02.01.2023 12:26 - Son Güncelleme: 02.01.2023 12:36
Müge Anlı’daki sapık Sinan’ı oraya bakarken yakaladı küplere bindi: Sana var ya bir uçarım beynini yararım Arife Gökçe kaybında....

Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Arife Gökçe'nin kaybıyla ilgili sapık olduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarmaya devam ediyor. 2 Ocak canlı yayının yine olanlar oldu. İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’daki sapık Sinan’ı oraya bakarken yakaladı küplere bindi: Sana var ya bir uçarım beynini yararım Arife Gökçe kaybında....

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen konu günlerdir Türkiye gündeminden düşmüyor.

Müge Anlı’daki sapık Sinan’ı oraya bakarken yakaladı küplere bindi: Sana var ya bir uçarım beynini yararım Arife Gökçe kaybında....

Arife Gökçe, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü kayboldu. Evinde yemek yaparken, üzerinde ev kıyafetleri ve terlikleriyle ortadan kaybolan Gökçe'nin yemek yaptığı tava yanmış, ocakta kaynaması için koyduğu sütün taşımış olması kadının başına bir şey geldiği iddialarını kuvvetlendirdi.

Müge Anlı’daki sapık Sinan’ı oraya bakarken yakaladı küplere bindi: Sana var ya bir uçarım beynini yararım Arife Gökçe kaybında....

Kocası Fikri Gökçe, eve geldiğinde, yanmış bir tava, taşmış bir süt, kapı ve pencereler açık, telefonu pencerenin yanında ve takma dişlerinin evde olduğunu görünce soluğu jandarmada aldı

Müge Anlı’daki sapık Sinan’ı oraya bakarken yakaladı küplere bindi: Sana var ya bir uçarım beynini yararım Arife Gökçe kaybında....

Arife Gökçe'yi arama çalışmaları devam ederken eşi hakkında bir görgü tanığı ve bir ipucu bulurum ümidiyle Fikri Gökçe, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

SON DAKİKA