Müge Anlı'daki sapık Sinan canlı yayında taciz etti Anlı ağzının payını verdi "Bacaklarıma bakma sana bir uçarım beynini yararım"
Müge Anlı, Tokat Almus'ta sırra kadem basan Arife Gökçe'yi ararken gün yüzüne çıkanlar Türkiye'yi ekran başına kilitliyor. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarıyor. 2 Ocak canlı yayınında yaşananlar yine tüm Türkiye'yi çileden çıkardı. Yayına bağlanan mağdurlar yaşadıklarını anlatırken, Müge Anlı Sinan Sardoğan'ı öyle bir anda yakaladı ki bir anda çileden çıktı. İşte tüm yaşananlar...
02.01.2023 15:24 - Son Güncelleme: 02.01.2023 15:37
Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Arife Gökçe'nin kaybıyla ilgili sapık olduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarmaya devam ediyor. 2 Ocak canlı yayının yine olanlar oldu. İşte tüm detaylar...