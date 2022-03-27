Müge Anlı’daki Dursun Zehir cinayetine Miraç Karpuz damga vurdu! Karakutu Miraç sosyal medyayı salladı! Binlerce hayranı oldu

Rize'de 6 aydır haber alınamayan ve ailesinin Müge Anlı'ya başvurduğu Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.5 bin TL yüzünden öldürüldüğü öğrenilen yaşlı adamın katili Yasin Şanal cinayeti sorguda itiraf etti. Halen cesedi bulunamayan Zehir için arama çalışmaları devam ederken programda açıklamlarıyla dikkat çeken Miraç Karpuz'un sosyal medyada hayran kitlesi oluştu.