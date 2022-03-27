Müge Anlı'daki Dursun Zehir cinayetine Miraç Karpuz damga vurdu! Karakutu Miraç sosyal medyayı salladı! Binlerce hayranı oldu
Rize'de evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 75 yaşındaki Dursun Zehir'i torunu Kerim Bekar'ın internet kafeden arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan konuda itirafçı Yasin Şanal'ın gözaltı süreci devam ederken programa damga vuran bir diğer isim Miraç Karpuz oldu. Kerim Bekar'ın ortaokuldan arkadaşı olan Karpuz'un yayındaki tavırları sosyal medyayı salladı. Karpuz hakkında sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.
Rize'de 6 aydır haber alınamayan ve ailesinin Müge Anlı'ya başvurduğu Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.5 bin TL yüzünden öldürüldüğü öğrenilen yaşlı adamın katili Yasin Şanal cinayeti sorguda itiraf etti. Halen cesedi bulunamayan Zehir için arama çalışmaları devam ederken programda açıklamlarıyla dikkat çeken Miraç Karpuz'un sosyal medyada hayran kitlesi oluştu.
Dedesinden sık sık para istediği bilinen ve cinayette parmağı olduğunden şüphelenilen torun Kerim Bekar cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.
Kerim'in arkadaşı Yasin olayı itiraf ederek tüm Türkiye'yi şoka uğrattı. İtirafın ardından Dursun Zehir'in cesedi için Rize Kız Kalesi yakınlarında arama çalışmaları başlarken, itirafçı Yasin Ş., torun Kerim Bekar ve bir arkadaşları daha gözaltına alındı.