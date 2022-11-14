Müge Anlı'daki Derya'dan itiraf! Müstehcen mesajlar ifşa olmuştu Selim Yalçınkaya cinayetinde katil kim? "Sadece mutlu olmak istedim..."
Müge Anlı'daki Derya'dan itiraf! Müstehcen mesajlar ifşa olmuştu... Selim Yalçınkaya cinayetinde katil kim? ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan 'Garajdaki cinayet' olarak hafızalara kazınan Selim Yalçınkaya'nın katil ya da katilleri araştırılırken, merhum Yalçınkaya'nın esli eşi ve çocuğunun annesi olan Derya'nın 'çoklu ilişki' yaşadığı ortaya çıktı. Aşk cinayeti mi yoksa intikam cinayeti mi sorularının üzerinde durulurken Müge Anlı, Derya Yalçınkaya'nın boşanmadan önce eşi Selim Yalçınkaya'ya attığı olay mesajlara ulaştı. Başalarıyla birlikteliği olan Derya'nın müstehcen görüntüleri ve mesajlarının ardından, ilişki yaşadığı ve kayınpederi tarafından öldürülen Erdoğan Sağlık'la arasında yaşananlar da ortaya çıktı. Kayınpeder Adnan Yalçınkaya'nın cezaevinden gönderdiği itiraf mektubunun ardından Derya da bugün Müge Anlı canlı yayınında itiraflarda bulundu. Anlı ise, "Bana reklam arasında anlattıklarını lütfen git ve sayın savcıya anlat." dedi. İşte detaylar...
SELİM YALÇINKAYA CİNAYETİNDE KATİL KİM?
Müge Anlı'daki Derya'dan itiraf! Müstehcen mesajlar ifşa olmuştu, "Sadece mutlu olmak istedim..." diyen Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya, Müge Anlı canlı yayınında bakın neler anlattı.
Türkiye'nin konuştuğu Selim Yalçınkaya cinayeti ve eski eşinin ihanetinde Erdoğan'ı öldürmekten cezaevine giren Derya'nın kayınpederi Selim Yalçınkaya'nın da babası olan Adnan Yalçınkaya'nın gönderdiği itiraf mektubunu Müge Anlı canlı yayında okudu.
SELİM YALÇINKAYA'NIN BABASINDAN İTİRAF MEKTUBU!
"Şimdi ben size Selim'in babası Adnan Yalçınkaya'ın cezaevinden gönderdiği mektubu okuyacağım. "Oğlumun ölümüyle ilgili şu isimler benim için her zaman şüpheli. Emre Yaşlar, Derya Deniz Ateş, Nevzat Sağlık, Levent Sağlık, Bekir Yaşlar, Emir Yaşlar, Samet Yaşlar, Burak Altınışık, Özgür Can Adaş... "
"OĞLUM SELİM'İ EN YAKINI IERDOĞAN SAĞLIK'LA ALDATTI"
"Müge Hanım, oğlum Selim'in bu yaşananlarda hiçbir suçu günahı yoktur. Benim oğlum kimseye zarar vermemiştir. Karısını kendisinin en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendiğinde bile Erdoğan'a zarar vermemiştir. Benim kuzum bu aşamada dahi karısı Derya'ya zarar vermemiştir. Derya'nın Selim'den şiddet görüyorum demesi tamamen yalandı. Derya böylesie yalan konuşurken kanı toprak altındaki kuzumun kemikleri sızlıyor. Öz kızımızdan ayırt etmedim, yoktan var ettim. Borca harca girdim sırf oğlumla mutlu mesut yaşasın diye torunumun mutlu güzel geleceği olsun diye. Ama Derya, oğlum Selim'in en yakınım dediği Erdoğan Sağlık'la aldattı. Bunu kendisi de Erdoğan'da itiraf etti. Ama ben tüm bunlara rağmen kimseye zarar vermedim. Kurulu düzenimiz dönen çarkımız bozulmasın diye."