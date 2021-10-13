Müge Anlı'da "kadın pazarlığı" kavgası gündeme bomba gibi düştü! Canlı yayında gösterilmeyen görüntüler sızdırıldı
Müge Anlı'da "kadın pazarlığı" kavgası gündeme bomba gibi düştü! Canlı yayında hiç gösterilmeyen görüntüler sızdırıldı, Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz olayı yeniden gündeme geldi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bir bölümünde Lütfiye Gündüz olayı araştırılırken taraflar canlı yayında yüzleşmiş ve kadın pazarlığı yapıldığı iddiası üzerine tartışmıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu tartışmanın yayınlanmayan görüntüleri basına sızdı.
Canlı yayında küfürler biplenirken o anların sansürsüz hali de basına sızdı. Görüntüde yayına katılan konukların birbirlerine ağır hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu görülüyor. Görüntüde "Kadın köpekleri sizsiniz" diye başlayan tartışmada araya giren Müge Anlı, küfür ve hakaretler savuran tarafları sakinleştirmeye çalışıyor.
LÜTFİYE GÜNDÜZ OLAYI NEDİR?
2013 senesinde kaybolan Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı sonrasında Lütfiye Gündüz'ün Lütfiye Gündüz'ün kocası Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah karşı karşıya gelmişti. 8 yıldır kayıp olan Lütfiye Gündüz hakkında fuhuş soruşturması açıldığı ortaya çıkmıştı. Bu durumun üzerine, koca Duran Özdemir'in "Laf söz dinlemezdi hiç, engel olamadım" demesi herkesi şaşkına çevirmişti.
Bunun üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah, "Sen adam değil misin, karına nasıl sahip çıkamıyorsun" diyerek tepki göstermişti. Bu sözler ise üzerine stüdyoda gerginlik yaşanmıştı. Canlı yayında konuşan Nurullah ise Lütfiye ile aralarında abla-kardeş ilişkisi dışında bir ilişki olmadığını Duran'ın yalan söylediğini dile getirmişti.