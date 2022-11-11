Müge Anlı'da itiraf mektubu! Müstehcen mesajlar ifşa olmuştu: "Erdoğan Sağlık gelinim Derya ile oğlumun yatak odasında cinsel ilişkiye girmiş"
Müge Anlı'da itiraf mektubu! Müstehcen mesajlar ifşa olmuştu Selim Yalçınkaya'nın babası Adnan Yalçınkaya'dan ağızları açık bırakan mektup geldi. Müge Anlı Selim Yalçınkaya'nın babasından gelen o mektubu Atv canlı yayınında okudu. "Oğlumun ölümüyle ilgili şu isimler benim için her zaman şüpheli. Emre Yaşlar, Derya Deniz Ateş, Nevzat Sağlık, Levent Sağlık, Bekir Yaşlar, Emir Yaşlar, Samet Yaşlar, Burak Altınışık, Özgür Can Adaş..." diyen cezaevindeki acılı baba her şeyi tek tek anlattı. İşte Selim Yalçınkaya cinayetinde tüm detaylar ve eşi Derya Yalçınkaya hakkında olay iddialar...
"ERDOĞAN SAĞLIK GELİNİM DERYA İLE OĞLUMUN YATAK ODASINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞ"
Müge Anlı'da itiraf mektubu! Müstehcen mesajlar ifşa olmuştu... Selim Yalçınkaya'nın babası Adnan Yalçınkaya, Müge Anlı'ya her şeyi tek tek itiraf etti.
Türkiye'nin konuştuğu Selim Yalçınkaya cinayeti ve eski eşinin ihanetinde Erdoğan'ı öldürmekten cezaevine giren Derya'nın kayınpederi Selim Yalçınkaya'nın da babası olan Adnan Yalçınkaya'nın gönderdiği itiraf mektubunu Müge Anlı canlı yayında okudu.
SELİM YALÇINKAYA'NIN BABASINDAN İTİRAF MEKTUBU!
"Şimdi ben size Selim'in babası Adnan Yalçınkaya'ın cezaevinden gönderdiği mektubu okuyacağım. "Oğlumun ölümüyle ilgili şu isimler benim için her zaman şüpheli. Emre Yaşlar, Derya Deniz Ateş, Nevzat Sağlık, Levent Sağlık, Bekir Yaşlar, Emir Yaşlar, Samet Yaşlar, Burak Altınışık, Özgür Can Adaş... Derya benim hakkımda o kadar yalan konuşuyor ki... Ben onu evlatlarımdan daha değerli gördüm. Ne aç bıraktım ne de açıkta bıraktım. Onu evimin güneşi olarak gördüm o yalan söyledikçe benim canımdan can gidiyor. Oğlumun katilleri bulunsun, yaralı yüreğime bir nebze su serpilsin."
"Müge Hanım, oğlum Selim'in bu yaşananlarda hiçbir suçu günahı yoktur. Benim oğlum kimseye zarar vermemiştir. Karısını kendisinin en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendiğinde bile Erdoğan'a zarar vermemiştir. Benim kuzum bu aşamada dahi karısı Derya'ya zarar vermemiştir. Derya'nın Selim'den şiddet görüyorum demesi tamamen yalandı. Derya böylesie yalan konuşurken kanı toprak altındaki kuzumun kemikleri sızlıyor. Öz kızımızdan ayırt etmedim, yoktan var ettim. Borca harca girdim sırf oğlumla mutlu mesut yaşasın diye torunumun mutlu güzel geleceği olsun diye. Ama Derya, oğlum Selim'in en yakınım dediği Erdoğan Sağlık'la aldattı. Bunu kendisi de Erdoğan'da itiraf etti. Ama ben tüm bunlara rağmen kimseye zarar vermedim. Kurulu düzenimiz dönen çarkımız bozulmasın diye."
"Kuzum aldatıldığını öğrendikten sonra Derya'nın saçının teline zarar vermedi, boşanmak istedi. Boşanma aşamasında ailemle birlikte torunumun Derya ile yaşamasını istemedik. Torunumun velayetini vermek için 30 bin lira para istediler. Biz yine yoktan var ettik borç harç para denkleştirip Derya'ya verdik. Anlaşmalı olarak boşandılar, torunumun velayetini de oğluma verdiler."