Müge Anlı'da itiraf mektubu! Müstehcen mesajlar ifşa olmuştu: "Erdoğan Sağlık gelinim Derya ile oğlumun yatak odasında cinsel ilişkiye girmiş"

"Müge Hanım, oğlum Selim'in bu yaşananlarda hiçbir suçu günahı yoktur. Benim oğlum kimseye zarar vermemiştir. Karısını kendisinin en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendiğinde bile Erdoğan'a zarar vermemiştir. Benim kuzum bu aşamada dahi karısı Derya'ya zarar vermemiştir. Derya'nın Selim'den şiddet görüyorum demesi tamamen yalandı. Derya böylesie yalan konuşurken kanı toprak altındaki kuzumun kemikleri sızlıyor. Öz kızımızdan ayırt etmedim, yoktan var ettim. Borca harca girdim sırf oğlumla mutlu mesut yaşasın diye torunumun mutlu güzel geleceği olsun diye. Ama Derya, oğlum Selim'in en yakınım dediği Erdoğan Sağlık'la aldattı. Bunu kendisi de Erdoğan'da itiraf etti. Ama ben tüm bunlara rağmen kimseye zarar vermedim. Kurulu düzenimiz dönen çarkımız bozulmasın diye."