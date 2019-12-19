Müge Anlı 18 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Her şey Zeynep Ergül'ün, Mehmet Muharrem Elbay kaybında şüpheli gözüyle bakılan Cahit Ergül'ün kardeşi olduğunun ortaya çıkmasıyla başladı, olay ikinci 'Palu ailesi' vakasına döndü. Kayıp kızını aramak için Müge Anlı'ya gelen Zeynep Ergül'ün kardeşi Cahit Ergül ile kardeş çıkınca gerisi iplik söküğü gibi geldi. 17 Aralık yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül hakkında herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Müge Anlı bunun nedenini 18 Aralık yayınında açıkladı. Cahit ve Zeynep Ergül sorguya alındı. İşte Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayındaki son dakika gelişmesi.

19.12.2019 11:45 - Son Güncelleme: 19.12.2019 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





