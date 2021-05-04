Meğer kardeşleri oynamış! Kimse bu detayı fark etmedi bile! Flashback sahnesinde Çakır ve Memati...

Üzerinden yıllar geçti ama hala efsane! Meğer Kurtlar Vadisi'ndeki flashback sahnesinde Çakır ve Memati yerine bakın kimler oynamış... Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterleri arasında yer alan Süleyman Çakır ve Memati Baş karakterleri izleyici tarafından çok sevildi. Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili detay yıllar sonra ortaya çıktı ve izleyicileri şaşırttı. Meğer o sahnede ünlü oyuncuların kardeşleri oynamış. Gürkan Uygun tarafından canlandırılan Memati Baş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakterleri halen efsane olarak anılıyor.