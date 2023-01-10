Masterchef FİNAL bölümü CANLI İZLE || 2022-2023 Masterchef finali kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TV8, Youtube CANLI YAYIN izle...
Masterchef finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Finalistlerin belli olmasının ardından 2023 Masterchef şampiyonu belli olacak. Bu nedenle yarışmayı canlı izlemek isteyen vatandaşlar ama motorlarına yöneldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şefin gecenin birincisini seçmesine sayılı saatler kaldı. İşte Masterchef finalistleri, büyük ödül ve 2023 Masterchef canlı yayını...
10.01.2023 18:51 - Son Güncelleme: 10.01.2023 18:51
MASTERCHEF 2023 FİNALİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
MasterChef 2023 finali bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dolu yarışmanın final bölümü canlı olarak TV8 ekranlarından yayınlanacak. MasterChef'in final bölümü yine 3 aşamalı olarak gerçekleşecek.
MASTERCHEF GEÇEN SENELERDEKİ BÜYÜK ÖDÜLLER
Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı. 2021 yılında ise şampiyona otomobil verilmişti.