Masterchef birincisi, şampiyonu kim oldu? Metin Yavuz VS Kıvanç Karadeniz! 2022-2023 Masterchef final bölümü büyük ödülün sahibi...
Masterchef final bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler şampiyonun kim olduğunu merak ediyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler 'Masterchef büyük ödül ne' ve 'Masterchef şampiyonu kim' sorularına cevap aramaya başladı. 10 Ocak Salı günü itibariyle son bölümü yayınlanan yarışmanın şampiyonu bugün belli olacak. TV8 ekranlarında yer alan Masterchef yarışmasının finalistleri Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz hakkında da araştırmalar hızlandı. İki yarışmacı arasında geçen kıyasıya mücadelenin ardından 2022 Masterchef şampiyonu belli oldu. İşte masterchef büyük ödülü kazanan kişi...
10.01.2023 21:38 - Son Güncelleme: 10.01.2023 21:55
2022 MasterChef Türkiye finali, MasterChef Kıvanç ve Metin arasındaki kıran kırana mücadelenin kazananı merak ediliyor. İşte Masterchef şampyonu ve büyük ödülün sahibi...