MasterChef All Star'da Somer Şef 'in gizemi çözüldü! Yerine gelen isim herkesi şaşırttı! Bu resmen ters köşe...
MasterChef All Star için heyecanlı bekleyiş başladı. Programın yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından Somer Şef'i göremeyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı sorusu yer alıyor. Peki, Masterchef jüri üyeleri kimler? Yılmaz Öztürk Mastercehf'te mi yer alacak? İşte tüm merak edilenler...
16.06.2023 10:25 - Son Güncelleme: 16.06.2023 10:25
Masterchef All Star için nefesler tutuldu. Fenomen yemek programının bu akşam yayınlanan fragmanında Somer Şef'in yer almaması büyük ilgi çekti.
14 Haziran'da başlayacak olan lezzet yarışması Masterchef All Star'da eski şampiyonların yanısıra birbirinden iddialı isimler yer alıyor.