Kuruluş Osman bu akşam var mı? 12 Şubat Atv yayın akışı…

Atv'nin popüler dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için heyecan giderek artıyor. İzleyiciler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü yayınlanacak olan dizinin 180. bölümünü sabırsızlıkla bekliyor. Peki Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde seyircileri neler bekliyor?
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?
Kuruluş Osman, her Çarşamba akşamı saat 20:00'da yeni bölümü ile Atv ekranlarında yayınlanıyor.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?
Osman Bey, Lucas'ı öldürerek düşmanlarına gözdağı verirken, Ulugan ve Sofia'yı ağır bir yenilgiye uğratıp, ahalinin diriliş umutlarını tazeledi. Ancak, Osman Bey'in hedefi Söğüt'ü Ulugan'dan geri almaktır. Osman Bey, Söğüt'ü geri almak için Ulugan'a büyük bir tuzak kurmaya hazırlanırken, Ulugan da Uçlardaki Osman Bey varlığını tamamen yok etmek için harekete geçer. Cerkutay ve oğlu Gazi, İlbay'ların elinde esir düşer.
Bala Hatun, Begüm Hatun'un en şeytani yönüyle tanışacak. Begüm, Bala Hatun'un kulübeyi ateşe verecek ve bu durum Bala Hatun'un sınırlarını zorlayacak. O yangına ne kadar dayanabilecek? Osman Bey, yangından Bala Hatun'u kurtarırken, karşılaştığı manzara onu derinden sarsacak.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Bey, kaybettiklerini geri almak için harekete geçiyor ve yeniden dirilişin ateşini yakmaya ant içiyor. Bala Hatun ve hatunlar, Osman Bey ile birlikte diriliş için mücadele ederken, Begüm Hatun'un intikam planları devreye giriyor. Yusuf ve alplar, Lucas'ın eline düşer ve Lucas, Yusuf'u idam ettirerek Türklerin diriliş umutlarını yok etmek ister. Osman Bey, tehlikeleri göze alıp arenaya girer ve Lucas'ı öldürdükten sonra, Sofia ve Ulugan'a rağmen esirleri kurtarıp arenadan çıkmayı başarabilecek mi?
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ömer Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), R. Aybars Düzey (Vasilis), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Alpaslan Özmol (Gürbüz Alp), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Murat İnce (Gürdoğan), Selim Makaroğlu (Atmaca), Adil Şahin (Kara Ali), Burak Ekinci (Gökmen), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Çocuk Cerkutay)