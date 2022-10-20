Korhan Ailesi gerçekte o kişilermiş! Yana yakıla saklanıyordu! Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı Yalı Çapkını dizisi aslında onların hayatıymış!
Yalı Çapkını dizisi gerçekte onların hayatı! Yana yakıla saklanıyordu! Sır küpü konuştu! Gülseren Budayıcıoğlu: Kaderi başka! Star'ın çiçeği burnunda dizisi Yalı Çapkını 5. bölüm fragmanlarıyla heyecanı arşa çıkardı. Seyran'ın eski aşkı Yavuz çıkıp İstanbul'a geldi Korhanlar ayağa kalktı. Ferit'in umursamaz tavırlarından eser kalmazken, Seyran'ın bu işin içinden nasıl çıkacağı merak konusu oldu. Dizi severler Yalı Çapkını'nın gerçek hikaye olduğunu öğrenir öğrenmez hikayenin sahiplerini araştırmaya başladı. Peki Yalı Çapkını dizisi gerçekte kimin hikayesi? İşte detaylar...
20.10.2022 09:38 - Son Güncelleme: 21.10.2022 08:51
Yalı Çapkını dizisinde hikaye Gaziantepli Korhan Ailesi'nin torunları Ferit'i evlendirmesiyle başlıyor. Karşılarına çıkan Seyran Korhan Ailesi'ne gelin olabilecek biri olarak görülüyor. Ancak Seyran hiç de öyle düşünmüyor.
Star'ın ilk bölümünden itibaren ilgi gören dizisi Yalı Çapkını 21 Ekim 2022 Cuma günü 5. bölümüyle yayınlanacak. Merakla beklenen dizinin 5. bölüm fragmanı geldi.