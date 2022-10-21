Kızılcık Şerbeti’nin umutsuz aşıkları kamera karşısında! Evrim Alasya açıkladı! Herkes ters köşeye hazır olsun! Meğer dizide Sıla Türkoğlu...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

'Kızılcık Şerbeti'; iki farklı kültürde yaşamlarını sürdüren iki ailenin, çocukları Doğa ve Fatih'in ani evliliğiyle bir araya gelmelerini çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyor. Sevilen oyuncu Sıla Türkoğlu dizide, tam burslu diş hekimliği fakültesinde okuyan idealist ve çalışkan bir üniversite öğrencisine hayat veriyor. Doğa'nın, sevgilisi Fatih'le (Doğukan Güngör) herkesin çekindiği annesi Kıvılcım'ın (Evrim Alasya) ne diyeceğini düşünmeden evlenmesi ailelere hayatlarının sınavını yaşatacak.