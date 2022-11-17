Kızılcık Şerbeti'nde yasak aşk ortaya çıktı! Birlikte yurt dışına kaçacaklar! Nursema Umut işi pişirdi derken meğer Abdullah ve Alev...
Kızılcık Şerbeti 4. bölüm 3. fragmanı yayınladı. Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizide bu hafta neler olacak merak ediliyor. Pembe'nin Kıvılcım'a "Kardeşinizin kocamla ilişkisi var!" sözleri herkesi şoka etti. Kıvılcım donup kalırken işin aslı araştırılmaya başlandı. Öte yandan yasak aşk iddiası sosyal medyayı salladı. Kızılcık Şerbeti'nin gerçek bir hayat hikayesinden esinlerek yazıldığı daha önce ortaya çıkmıştı. Peki neler oluyor? Abdullah ve Alev arasında ne var? İşte yeni bölümden detaylar...
Başrollerinde Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Barış Kılıç ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde bu hafta şok üstüne şok yaşanıyor.
İki zıt ailenin çocuklarının evliliği için biraraya gelmesini konu edinen dizi Kızılcık Şerbeti'nin konusu şöyle;
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.
Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.