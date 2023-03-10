Kızılcık Şerbeti Nursema ÖLDÜ MÜ? Apar topar evlendirilip aşkından koparılmıştı Ceren Yalazoğlu'dan olay sahne: 'Diziden ayrılıyor mu?'
Kızılcık Şerbeti Nursema hakkında aramalar hız kazandı. Fragmanda yer alan sahne sonrası, "Kızılcık Şerbeti Nursema ÖLDÜ MÜ?" sorusu merak edildi. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Nursema'nın camdan aşağı düşmesi izleyicileri şoke etti. Peki,Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...
10.03.2023 16:59 - Son Güncelleme: 10.03.2023 16:59
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm heyecanla takip ediliyor. Ekranların dikkat çeken dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Dizinin son fragmanında yer alan Nursema'nın camdan atladığı sahneler yürekleri ağza getirdi. Yayılan haberlere göre, Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu'nun, diziye veda edeceği söyleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Nursema ÖLDÜ MÜ? Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...
KIZILCIK ŞERBETİ NURSEMA ÖLDÜ MÜ?
Kızılcık Şerbeti Nursema'nın öldüğüne dair bir bilgi bulunmuyor. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde detaylar netleşecek...