Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Sürekli bombalanan hapishane...

ATV'nin sevilen ve en çok para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda gerçekleşen programda yarışmacılar, sorulara verdikleri cevaplarla izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yarışmacı Simay Doğrusoy'a yöneltilen 300 bin TL değerindeki Filistin sorusu ise Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar yaşattı. Aynı zamanda soruya dayanamayan İmirzalıoğlu, "Önceden zaten açık hava hapishanesiydi. Şimdi sürekli bombalanan bir hapishaneye döndü. Göz göre göre 21.yüzyılda insanlara resmen çocuklara kadınlara zulmediliyor." dedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde dikkat çeken anlar...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.
'KİM MİLYONER OLMAK İSTER?'DE DUYGULANDIRAN FİLİSTİN SORUSU
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde,"İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?" sorusu sorusu geceye damga vurdu.
20 yaşındaki ODTÜ Psikoloji bölümü öğrencisi Simay Doğrusoy'a yöneltilen 300 bin TL değerindeki soruda, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı zulme bir kez daha dikkat çekilmiş oldu.