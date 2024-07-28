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Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru: BM Yiyecek Hakkı oylamasına "Hayır" oyu veren iki ülke! İnsanlığın karanlık yüzü

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Berkay Şahin başarılı bir performans sergileyerek, izleyicinin takdirini kazandı. Karşısına çıkan 200.000 TL değerindeki, Yiyecek Hakkı oylamasına "Hayır" oyu veren iki ülke sorusuna verdiği cevapla geceye damga vurdu. O iki ülke ise şaşırtmadı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 23:42 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:11
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran soru: BM Yiyecek Hakkı oylamasına Hayır oyu veren iki ülke! İnsanlığın karanlık yüzü 1

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması para ödülünü yeniledi. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran soru: BM Yiyecek Hakkı oylamasına Hayır oyu veren iki ülke! İnsanlığın karanlık yüzü 2

Yarışmacılardan Berkay Şahin isimli yarışmacı başarılı performansıyla geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran soru: BM Yiyecek Hakkı oylamasına Hayır oyu veren iki ülke! İnsanlığın karanlık yüzü 3

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programın 28 Temmuz tarihli bölümünde 200.000 TL değerindeki soruda, "Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda "Yiyecek Hakkı"nın insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke Evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke Hayır oyu vermiştir?" ifadesi yer aldı.

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