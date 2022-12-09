Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl sonra 1 Milyon TL'lik soru heyecanı! Nefesler tutuldu Batu Alıcı çekilecek mi yanıt mı verecek?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 3 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor. Ekranların sevilen yarışma programında üniversiteli Batu Alıcı tüm soruları bilerek 1 milyonluk soruyu açtırdı. 11 Aralık Pazar akşamı heyecan en üst seviye çıkacak. Batu Alıcı, 1 Milyon TL'lik soruyu açtıracak. Nefeseler tutuldu. Şimdi herkes Batu Alıcı'nın 1 Milyon TL'lik soruya yanıt mı vereceğini yoksa 400 bin TL'yi alıp mı gideceğini merak ediyor. Peki Batu Alıcı'nın 1 Milyon TL'lik soruya giden serüveninde neler yaşandı? İşte haberin detayları...
09.12.2022 14:34 - Son Güncelleme: 09.12.2022 14:35
Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarışıyor.