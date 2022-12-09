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Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl sonra 1 Milyon TL'lik soru heyecanı! Nefesler tutuldu Batu Alıcı çekilecek mi yanıt mı verecek?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 3 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor. Ekranların sevilen yarışma programında üniversiteli Batu Alıcı tüm soruları bilerek 1 milyonluk soruyu açtırdı. 11 Aralık Pazar akşamı heyecan en üst seviye çıkacak. Batu Alıcı, 1 Milyon TL'lik soruyu açtıracak. Nefeseler tutuldu. Şimdi herkes Batu Alıcı'nın 1 Milyon TL'lik soruya yanıt mı vereceğini yoksa 400 bin TL'yi alıp mı gideceğini merak ediyor. Peki Batu Alıcı'nın 1 Milyon TL'lik soruya giden serüveninde neler yaşandı? İşte haberin detayları...

09.12.2022 14:34 - Son Güncelleme: 09.12.2022 14:35
Kim Milyoner Olmak İster’de 3 yıl sonra 1 Milyon TL’lik soru heyecanı! Nefesler tutuldu Batu Alıcı çekilecek mi yanıt mı verecek?

1 MİLYON TL'LİK SORU GELİYOR

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan zirveye ulaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster’de 3 yıl sonra 1 Milyon TL’lik soru heyecanı! Nefesler tutuldu Batu Alıcı çekilecek mi yanıt mı verecek?

Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarışıyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de 3 yıl sonra 1 Milyon TL’lik soru heyecanı! Nefesler tutuldu Batu Alıcı çekilecek mi yanıt mı verecek?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan genç yarışmacı geçen hafta 400.000 TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 3 yıl sonra 1 Milyon TL’lik soru heyecanı! Nefesler tutuldu Batu Alıcı çekilecek mi yanıt mı verecek?

Hiç jokeri kalmayan genç yarışmacı acaba soruya yanıt verecek mi? Yoksa 400.000 TL'yi alıp çekilecek mi? Nefesler tutuldu…

Kim Milyoner Olmak İster’de 3 yıl sonra 1 Milyon TL’lik soru heyecanı! Nefesler tutuldu Batu Alıcı çekilecek mi yanıt mı verecek?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, Pazar akşamları saat 20.00'de atv ekranlarında.

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