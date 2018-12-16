Kim Milyoner Olmak İster 793. bölüm soru ve cevapları
Kim Milyoner Olmak İster 793. son bölüm dün akşam Murat Yıldırım'ın sunumuyla Atv ekranlarında izleyiciye eğlenceli dakikalar yaşattı. En çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 793. bölümde Murat Yıldırım ile yarışmacı arasında geçen diyaloglar hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyiciyi kahkahaya boğdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 793. son bölüm soru ve cevapları...
16 Aralık 2018 Pazar, 10:20:15 Güncelleme: 10:57:02
Kim Milyoner Olmak İster 793. son bölümüyle yine çok konuşuldu. ATV'nin en çok izlenen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 793. bölüm soru ve cevaplarını sizler için hazırladık.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 793. BÖLÜMDE YAŞANAN EĞLENCELİ ANLAR - TIKLA İZLE
DİĞER GALERİLER