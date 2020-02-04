Kemal Sunal'ın efsane Postacı filmindeki hata onlarca yıl sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal Postacı'da...

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmdeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'a dama vuran birçok filmde olduğu gibi Kemal Sunal'ın Postacı filminde de bir hata ortaya çıktı. Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem beğenir. Birbirlerini beğenirler. Bu ara tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Sevtap'ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, sonunda beğendiği adama kaçar, çeşitli olaylardan sonra Sevtap'la Adem evlenir. Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'in yer aldığı Postacı filmi Beşiktaş'ta çekildi.





04.02.2020 11:25 - Son Güncelleme: 04.02.2020 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





