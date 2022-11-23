Hikayesi gerçek dizideki Korhan ailesi kim? Gülseren Budayıcıoğlu'ndan yeni Yalı Çapkını açıklaması: 'Ferit en yaramazı'
Yalı Çapkını'nın 10. yeni bölümüne dair detaylar çokça merak edilmeye başlandı. Yeni bölüm fragmanının yayınlamasıyla birlikte 10. bölümde neler olacak sorusu araştırılır oldu. Öte yanda nGülseren Budayıcıoğlu'ndan yeni açıklamalar geldi.
23.11.2022 10:23 - Son Güncelleme: 23.11.2022 10:23
Yalı Çapkını 10.bölümüyle Cuma akşam Star'da izleyicisiyle buluşacak. Gerçek hikayeden esinlenerek diziye uyarlanan Yalı Çapkını için Gülseren Budayıcıoğlu'ndan yeni açıklama geldi. Öte yandan Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? Hikayesi gerçek dizideki Korhan ailesi kim? Gerçeği yüzde yüz yansıtıyor mu?
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u paylaştığı fenomen dizi Yalı Çapkını her hafta heyecan dolu sahnelerle izleyicileri ekrana kilitliyor.