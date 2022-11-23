Hikayesi gerçek dizideki Korhan ailesi kim? Gülseren Budayıcıoğlu’ndan yeni Yalı Çapkını açıklaması: ’Ferit en yaramazı’

Yalı Çapkını 10.bölümüyle Cuma akşam Star'da izleyicisiyle buluşacak. Gerçek hikayeden esinlenerek diziye uyarlanan Yalı Çapkını için Gülseren Budayıcıoğlu'ndan yeni açıklama geldi. Öte yandan Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? Hikayesi gerçek dizideki Korhan ailesi kim? Gerçeği yüzde yüz yansıtıyor mu?