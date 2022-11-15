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Hikayesi gerçek dizi böyle bitecek! Nursema telli duvaklı gelin oluyor! Kızılcık Şerbeti dizisinin finaline bakın! 'Fatih ve Doğa böyle sonu hak etmiyor'

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinden 4. bölüm fragmanı geldi. Fragmana "Sen o kadınla yemeğe gittin mi, gitmedin mi?" sözleri damga vurdu. Merakla yeni bölümü beklenen dizinin finali sosyal medyayı salladı. 'Fatih ve Doğa böyle sonu haketmiyor' yorumları geldi. Gerçek hayattan esinlenerek kaleme alınan dizinin finalinde neler olacağı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

15.11.2022 08:34 - Son Güncelleme: 15.11.2022 09:05
Kızılcık Şerbeti dizisinin finaline bakın! ’Fatih ve Doğa böyle sonu hak etmiyor’ Hikayesi gerçek dizi böyle bitecek! Nursema telli duvaklı gelin oluyor!

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimler yer alıyor. İki zıt ailenin çocukları için birarada kalabilme çabasını konu edinen Kızılcık Şerbeti dizisinin gerçek hikaye olduğu geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. İzleyiciler şimdi hikayenin sonunu merak ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin finali saç baş yoldurttu! Yorumlar peş peşe geldi. Peki neler olacak?

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Kızılcık Şerbeti dizisinin finaline bakın! ’Fatih ve Doğa böyle sonu hak etmiyor’ Hikayesi gerçek dizi böyle bitecek! Nursema telli duvaklı gelin oluyor!

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU!

Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Sıla Türkoğlu
Doğukan Güngör
Feyza Civelek
Ceren Yalazoğlu Karakoç
Emrah Altıntoprak
Feray Darıcı

Kızılcık Şerbeti dizisinin finaline bakın! ’Fatih ve Doğa böyle sonu hak etmiyor’ Hikayesi gerçek dizi böyle bitecek! Nursema telli duvaklı gelin oluyor!

Selin Türkmen
Özlem Çakar
Oral Özer

Kızılcık Şerbeti dizisinin finaline bakın! ’Fatih ve Doğa böyle sonu hak etmiyor’ Hikayesi gerçek dizi böyle bitecek! Nursema telli duvaklı gelin oluyor!

Rahimcan Kapkap
Serkan Tınmaz
Tuana Gizem Uzunlar

Kızılcık Şerbeti dizisinin finaline bakın! ’Fatih ve Doğa böyle sonu hak etmiyor’ Hikayesi gerçek dizi böyle bitecek! Nursema telli duvaklı gelin oluyor!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

Modern ve iyi eğitimli olan Kıvılcım, eşinden boşanmış fakat güçlü, dimdik ayakta duran bir kadındır. İki kızını da oldukça iyi ve inandığı değerlere sadık olarak yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen lise öğrencisiyken, büyük kızı Doğa diş hekimliği okumaktadır.

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