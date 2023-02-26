Heyecanla beklenen yapımın efsane kadrosu! "Yeni Adanan Behlül'e 10 basar..." Aşkı Memnu filminin Adnan'ı belli oldu!

Aşkı Memnu filmi kadrosu ve yayın tarihi hakkında araştırmalar hızlandı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi beyazperdeye taşınıyor. 'Bihter' adıyla sinemaseverlerin beğenisine sunulacak filminin oyuncu kadrosu tek tek belli oluyor. Ortaya çıkan kadro ise büyük ilgi çekti. Son olarak Adnan karakterinin belli olmasıyla film sosyal medyada gündem haline geldi. Yapımını TAFF Pictures'ın üstleneceği filmde Adnan Bey dışında; Firdevs Hanım, Peyker ve Behlül dahil olmak üzere birçok karakteri canlandıracak isim belli oldu.