Heyecanla beklenen yapımın efsane kadrosu! "Yeni Adanan Behlül'e 10 basar..." Aşkı Memnu filminin Adnan'ı belli oldu!
Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi beyazperdeye taşınıyor. 'Bihter' adıyla sinemaseverlerin beğenisine sunulacak filminin oyuncu kadrosu tek tek belli oluyor. İşte efsane projenin yeni kadrosu ve Adnan Bey...
Aşkı Memnu filmi kadrosu ve yayın tarihi hakkında araştırmalar hızlandı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi beyazperdeye taşınıyor. 'Bihter' adıyla sinemaseverlerin beğenisine sunulacak filminin oyuncu kadrosu tek tek belli oluyor. Ortaya çıkan kadro ise büyük ilgi çekti. Son olarak Adnan karakterinin belli olmasıyla film sosyal medyada gündem haline geldi. Yapımını TAFF Pictures'ın üstleneceği filmde Adnan Bey dışında; Firdevs Hanım, Peyker ve Behlül dahil olmak üzere birçok karakteri canlandıracak isim belli oldu.
BİHTER
1975'te TRT'de yayınlanan Aşk-ı Memnu'da Bihter'i Müjde Ar canlandırmıştı. Bihter'e hayata veren ikinci isim ise Beren Saat olmuştu.
Bihter'i canlandıracak son isim ise Farah Zeynep Abdullah olacak. 1900'lü yıllarda geçecek olan filmde Abdullah'ın nasıl bir Bihter yansıtacağı merak ediliyor.
PEYKER
Yeni Aşk-ı Memnu uyarlamasının oyuncularından beri de Nezaket Erden oldu. Daha önce Nur Fettahoğlu'nun canlandırdığı 'Peyker' karakterine hayat verecek olan Erden, daha önce 'İnsanlar İkiye Ayrılır' ve 'İki Şafak Arasında' gibi filmlerde rol aldı.