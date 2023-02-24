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Haberler Televizyon Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazıp çizdiği Yalı Çapkını gerçek hikayesiyle ağlattı! Tek tek açıklandı! Ailedeki Gülgün, İfakat, Ferit, Seyran, Sultan meğer...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazıp çizdiği Yalı Çapkını gerçek hikayesiyle ağlattı! Tek tek açıklandı! Ailedeki Gülgün, İfakat, Ferit, Seyran, Sultan meğer...

Yalı Çapkını dizisi hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı sevilen diziye dair söylenenler ağızları açık bıraktı. Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan dizi için Gülseren Budayıcıoğlu 'Hikayesi gerçek' açıklaması yapmıştı. Seyran, Pelin ve Ferit arasında gelişen olaylar Korhan yalısında sürekli kaosa neden oluyor. Budayıcıoğlu kendisine gelen ve hikayeyi anlatan kişinin Ferit olduğunu daha önce açıklamıştı. Peki Yalı Çapkını kimin hikayesi? Hangi aileyi anlatıyor? Hizmetçi Seyran'ın çocuğunun babası kim? İşte şoke eden detaylar...

24.02.2023 15:18 - Son Güncelleme: 24.02.2023 15:30
Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazıp çizdiği Yalı Çapkını gerçek hikayesiyle ağlattı! Onların hayatı çıktı! Aileyi öğrenince ağzının bir metre açık kalacak!

Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile 1. bölüm itibariyle ilgi gören dizi Yalı Çapkını hakkında ortaya atılan yeni iddialar sosyal medyayı salladı.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazıp çizdiği Yalı Çapkını gerçek hikayesiyle ağlattı! Onların hayatı çıktı! Aileyi öğrenince ağzının bir metre açık kalacak!

Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisinin hikayesi meğer gerçekmiş!

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM 2. FRAGMANI | TIKLA İZLE

Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazıp çizdiği Yalı Çapkını gerçek hikayesiyle ağlattı! Onların hayatı çıktı! Aileyi öğrenince ağzının bir metre açık kalacak!

Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazıp çizdiği Yalı Çapkını gerçek hikayesiyle ağlattı! Onların hayatı çıktı! Aileyi öğrenince ağzının bir metre açık kalacak!

Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka.'' dedi.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazıp çizdiği Yalı Çapkını gerçek hikayesiyle ağlattı! Onların hayatı çıktı! Aileyi öğrenince ağzının bir metre açık kalacak!

Ünlü psikiyatr, hikayenin gerçek sahiplerini ise etik kurallar nedeniyle paylaşmadı. Ancak sosyal medya kullanıcıları ortaya attıkları iddialar ile kafaları karıştırdı. Gelelim detaylara...

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