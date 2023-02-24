Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazıp çizdiği Yalı Çapkını gerçek hikayesiyle ağlattı! Tek tek açıklandı! Ailedeki Gülgün, İfakat, Ferit, Seyran, Sultan meğer...
Yalı Çapkını dizisi hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı sevilen diziye dair söylenenler ağızları açık bıraktı. Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan dizi için Gülseren Budayıcıoğlu 'Hikayesi gerçek' açıklaması yapmıştı. Seyran, Pelin ve Ferit arasında gelişen olaylar Korhan yalısında sürekli kaosa neden oluyor. Budayıcıoğlu kendisine gelen ve hikayeyi anlatan kişinin Ferit olduğunu daha önce açıklamıştı. Peki Yalı Çapkını kimin hikayesi? Hangi aileyi anlatıyor? Hizmetçi Seyran'ın çocuğunun babası kim? İşte şoke eden detaylar...
24.02.2023 15:18 - Son Güncelleme: 24.02.2023 15:30
Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile 1. bölüm itibariyle ilgi gören dizi Yalı Çapkını hakkında ortaya atılan yeni iddialar sosyal medyayı salladı.
Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisinin hikayesi meğer gerçekmiş!