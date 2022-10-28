Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı Yalı Çapkını dizisi aslında onların hayatıymış! Korhan Ailesi gerçekte o kişilermiş!

Ferit, Yavuz'la Seyran'ı sahilde baş başa görünce deliye döner. Halis Ağa ise "Hiçkimse bana daha önce böyle bir hadsizlik yapamadı." diye öfkeleniyor. Ancak bu sözleri kime söylediği ise henüz belli değil.

Detaylar yeni bölümde belli olacak.