Gülseren Budayıcıoğlu'nun Yalı Çapkını'na veto! Erken final iddiası! Yasak aşkın gırla olduğu dizide Ferit, Seyran derken meğer Suna...
Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Ferit Pelin'i Korhan yalısına getirdi. Halis Ağa'nın torun isteğine Ferit'in Pelin ile son vereceği iddia edildi. Yeni bölümde neler olacağı merak edilirken Yalı Çapkını dizisi hakkında diğer iddialar ise tozu dumana kattı. Sosyal medyayı sallayan bir diğer iddiaya göre Yalı Çapkını'na veto geldi. Dizideki yasak aşk sahneleri finali erken getireceği konuşuluyor. RTÜK'ün kararı merak konusu oldu. İşte detaylar...
24.01.2023 21:28 - Son Güncelleme: 24.01.2023 21:34
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını hakkında flaş iddialar ortaya atıldı. 19. bölüm fragmanı yayınlanan dizide Seyran ve Ferit arasındaki kavga büyüyor.
Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanında Ferit Pelin'i Korhan yalısına getiriyor. Son bölümde evliyken sevgilisinden çocuk istemesi Seyran'ı şoke etmişti. Halis Ağa'nın sık sık çocuk istemesi üzerine Ferit'in Pelin ile çocuk yapmaya karar vereceği konuşuluyor.
ERKEN FİNAL İDDİASI!
Bir yandan da dizi ile ilgili erken final iddiası gündeme bomba gibi düştü. İlk bölümünden itibaren reytingleri kasıp kavuran Yalı Çapkını dizisi hakkında izleyiciyi üzen bir iddia ortaya atıldı.