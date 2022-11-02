Gönül Dağı'nın Dilek'i yeniden başrol oldu! Gülsim Ali İlhan vazgeçemedi geri döndü! 'Hayırlı olsun' Yapım şirketiyle el sıkıştı paylaşımıyla heyecanlandırdı

Gülsim Ali İlhan hayranlarına müjdeli haber geldi! Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan ekranlara yeni dizisiyle geri dönüyor .TRT 1'den vazgeçemeyen oyuncu Bozdağ Film'in TRT için hazırladığı "Avcı" dizisiyle anlaştı. Sevilen oyuncunun İnstagram'daki 'İstanbul'dan selam ' notlu paylaşımı ayrıca heyecanlandırdı. Hayranları 'Hayırlı olsun' mesajları yağdırmaya başladı. Yapım şirketiyle el sıkışan genç oyuncunun partnerinin kim olacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar!