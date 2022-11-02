Gönül Dağı'nın Dilek'i yeniden başrol oldu! Gülsim Ali İlhan vazgeçemedi geri döndü! 'Hayırlı olsun' Paylaşımıyla heyecanlandırdı
Gülsim Ali İlhan hayranlarına müjdeli haber geldi! Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan ekranlara yeni dizisiyle geri dönüyor .TRT 1'den vazgeçemeyen oyuncu Bozdağ Film'in TRT için hazırladığı "Avcı" dizisiyle anlaştı. Sevilen oyuncunun İnstagram'daki 'İstanbul'dan selam ' notlu paylaşımı ayrıca heyecanlandırdı. Hayranları 'Hayırlı olsun' mesajları yağdırmaya başladı. Yapım şirketiyle el sıkışan genç oyuncunun partnerinin kim olacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar!
02.11.2022 15:33 - Son Güncelleme: 02.11.2022 15:34
Gülsim Ali İlhan, oyuncu kadrosunda Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinden sezon finalinde ayrılmıştı.
GÜLSİM ALİ 'AVCI'NIN KADIN BAŞROL YILDIZI OLDU
Yeni projesi merak konusu olan Gülsim Ali, Bozdağ Film'in TRT için çekeceği "Avcı" dizisiyle el sıkıştı.