Gidişiyle deprem yaratan Gülsim Ali İlhan'dan sonra Gönül Dağı'ndan bir ayrılık daha! Sosyal medyada kampanya başlatıldı 'Gidersen...'
Gönül Dağı'ndan ayrılışıyla deprem yaratan Gülsim Ali İlhan'ın yeni dizisi belli olurken, diziden bir ismin daha vedası konuşuluyor. İşte detaylar...
02.12.2022 11:47 - Son Güncelleme: 02.12.2022 11:47
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı her hafta Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Son haftalarda Dünya Kupası maçları nedeniyle dizi 3 hafta ara vermişti.
3 Aralık Cumartesi TRT 1 yayın akışında Gönül Dağı özel bölümü yer alıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümü merakla beklerken flaş bir ayrılık iddiasıyla sarsıldı. Peki neler oluyor?
Dilek karakteriyle dizide yer alan Gülsim Ali İlhan sezon finalinde diziye veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu.