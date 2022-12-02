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Gidişiyle deprem yaratan Gülsim Ali İlhan'dan sonra Gönül Dağı'ndan bir ayrılık daha! Sosyal medyada kampanya başlatıldı 'Gidersen...'

Gönül Dağı'ndan ayrılışıyla deprem yaratan Gülsim Ali İlhan'ın yeni dizisi belli olurken, diziden bir ismin daha vedası konuşuluyor. İşte detaylar...

02.12.2022 11:47 - Son Güncelleme: 02.12.2022 11:47
Gidişiyle deprem yaratan Gülsim Ali İlhan’dan sonra Gönül Dağı’ndan bir ayrılık daha! Sosyal medyada kampanya başlatıldı ’Gidersen...’

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı her hafta Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Son haftalarda Dünya Kupası maçları nedeniyle dizi 3 hafta ara vermişti.

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Gidişiyle deprem yaratan Gülsim Ali İlhan’dan sonra Gönül Dağı’ndan bir ayrılık daha! Sosyal medyada kampanya başlatıldı ’Gidersen...’

3 Aralık Cumartesi TRT 1 yayın akışında Gönül Dağı özel bölümü yer alıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümü merakla beklerken flaş bir ayrılık iddiasıyla sarsıldı. Peki neler oluyor?

Gidişiyle deprem yaratan Gülsim Ali İlhan’dan sonra Gönül Dağı’ndan bir ayrılık daha! Sosyal medyada kampanya başlatıldı ’Gidersen...’

Dilek karakteriyle dizide yer alan Gülsim Ali İlhan sezon finalinde diziye veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu.

Gidişiyle deprem yaratan Gülsim Ali İlhan’dan sonra Gönül Dağı’ndan bir ayrılık daha! Sosyal medyada kampanya başlatıldı ’Gidersen...’

Diziden ayrıldığından bu yana kendisine gelen teklifleri değerlendiren güzel oyuncu en sonunda kararını verdi. Son olarak ismi Selahaddin Eyyubi dizisiyle anılan güzel oyuncu bu projeden son anda ayrılık kararı almıştı.

Gidişiyle deprem yaratan Gülsim Ali İlhan’dan sonra Gönül Dağı’ndan bir ayrılık daha! Sosyal medyada kampanya başlatıldı ’Gidersen...’

Son gelen bilgilere göre, güzel oyuncu Uğur Güneş'in başrolünde yer alacağı Avcı dizisinin kadrosuna katıldı.

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