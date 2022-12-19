Gerçek hikaye Yalı Çapkını'nda flaş ayrılık iddiası! Ferit'i apar topar defettiler! Yerine gelen isim bile belli oldu! Survivor'un yıldızı bu hafta...
Yalı Çapkını dizisiyle ilgili flaş iddialar ortaya atıldı. Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'in çıkabileceği ve yerine Yiğit Poyraz'ın gelebileceği konuşuluyor. Sosyal medyada yoğun şekilde dolaşan iddianın üzerinde magazin programında konuşan Bilal Özcan, ''İlginç bir haber dolaşıyor. Mert Ramazan Demir sağlık sebepleriyle diziden ayrılacak. Yerine ise Survivor ile ünlü olan Yiğit Poyraz geçecek şeklinde bilgi dolaşıyor. Ve Yiğit Poyraz'da bu paylaşımı beğendi. Ancak bu haber henüz doğrulanmadı'' dedi. İşte detaylar...
19.12.2022 21:56 - Son Güncelleme: 19.12.2022 21:56
Yalı Çapkını dizisinden başrolün ayrılacağı iddia edilirken yerine ise Survivor'un yıldız isminin geleceği konuşuldu. Magazin dünyasının en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Mert Ramazan Demir'in sağlık sorunları yaşadığı öne sürülüyor.
Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını şimdilerde ayrılık iddialarıyla çalkalanıyor.
İddia Demir'in diziden çıkacağı yönünde. Sosyal medyada konuşulan iddia sonrası detayları magazin yoruncusu Bilal Özcan aktardı.