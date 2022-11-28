Evli adamla yasak aşk yaşayan Nergis itiraflarıyla Müge Anlı'yı çıldırttı! Öldürülen Erdal Sakız'ın eşiyle uzlaşmaya çalışmış! 'Aşk kadınıydım'
Erdal Sakız cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözüldü. Ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunan 43 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Erdal Sakız 'ın katili yakın arkadaşı çıktı. Sakız'ın yasak aşk yaşadığı Nergis'in sözleri ise canlı yayına damga vurdu. 'Aşk kadınıydım' diyen Nergis'i Erdal Sakız'ın resmi nikahlı eşi ağzı açık dinledi. İşte Erdal Sakız cinayetinde tüm detaylar...
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Erdal Sakız 9 Kasım'dan bu yana kayıptı. Kendisinden haber alamayan ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. 43 yaşındaki adam 19 Kasım'da Hendek Çam Dağı mevkisinde aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Erdal Sakız'ı yakın arkadaşı Ersin Koç'un öldürdüğü ortaya çıktı. Ersin Koç'un eşi ve 15 yaşındaki çocuğu da tutuklandı. Toplam 3 tutuklama sonrası programın izleyicileri cinayetin detayları hakkında araştırmlara başladı. İşte detaylar...
Cinayetle ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aralarında tüccar arkadaş olan Ersin Koç, eşi Lale Koç, oğulları Semih Koç Erdal Sakız'ın oğlu Tuncay ve yeğeni de gözaltına alınmıştı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri yaptıkları çalışmalarda Erdal Sakız'ın cansız bedeninin bulunduğu alanda HTS ve araç GPS kayıtlarını inceledi.
Erdal Sakız'ın yakın arkadaşı Ersin Koç'un aracından gelen sinyallerin olay yerine yakınlığına olay gecesi yaşananlara dikkat çekti. Ersin.Koç'a ait iş yeri ve beraberinde ev ile eklentileri olan ahır içinde detaylı inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bazı bulguları delillendirdi.