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Esra Erol'da saç baş yolduracak gelişme! Ailesini bırakıp 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! "Evdeki kocamdan iyi..."

Kahramanmaraş'ta ikamet eden Hasan Akbulut'un 23 yaşındaki 4 çocuk sahibi eşi Gülizar Akbulut, TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. Ailesini bırakıp kendinden 8 yaş küçük ergenlik yaşındaki bir çocuğa kaçan kadın birçok kişi tarafından büğyük tepki çekti. İşte detaylar...

takvim.com.tr
17.11.2022 16:16 - Son Güncelleme: 17.11.2022 16:16
Esra Erol’da saç baş yolduracak gelişme! Kocasını ve çocuklarını bırakıp internette tanıdığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Evdeki kocamdan iyi...

Kahramanmaraş'ta ikamet eden Hasan Akbulut'un 23 yaşındaki 4 çocuk sahibi eşi Gülizar Akbulut, TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. Hasan Akbulut, 4 çocuğunu hiçe sayarak arkasına bakmadan Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki çocuğa kaçan Gülizar Akbulut'u bulmak için Esra Erol'da programına başvurdu

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Erol’da saç baş yolduracak gelişme! Kocasını ve çocuklarını bırakıp internette tanıdığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Evdeki kocamdan iyi...

"ANNEM ARADI EŞİMİN KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Adana'da tedavi gören Hasan Karabulut, "Ameliyat nedeniyle Adana'daydım. Büyük bir kaza geçirdim. 2 ay hastanede yattım. Eşim bu süreçte ailemle Kahramanmaraş'ta idi. Bir gün annem aradı, eşimin kaybolduğunu söyledi." şeklinde konuştu.

Esra Erol’da saç baş yolduracak gelişme! Kocasını ve çocuklarını bırakıp internette tanıdığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Evdeki kocamdan iyi...

En küçük çocuklarının 6 aylık olduğunun altını çizen Hasan Akbulut, eşi ile konuşmak ve onu dinlemek istedi.

Esra Erol’da saç baş yolduracak gelişme! Kocasını ve çocuklarını bırakıp internette tanıdığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Evdeki kocamdan iyi...

"15 YAŞINDAKİ ŞAHİN, EVDEKİ KOCAMDAN İYİ"

Hasan Akbulut, canlı program esnasında karısıyla telefonda konuştu. ''Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım.'' diyen Gülizar, ''Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum.'' dedi ve konuşmanın devamında "15 yaşındaki Şahin, evdeki kocamdan iyi." diyerek stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.

Esra Erol’da saç baş yolduracak gelişme! Kocasını ve çocuklarını bırakıp internette tanıdığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Evdeki kocamdan iyi...

TİKTOK UYGULAMASINDAN TANIŞTIĞI ÇOCUĞA KAÇTI

Esra Erol , ''Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri.'' diyerek sitemini dile getirdi.

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