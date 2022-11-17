Esra Erol'da saç baş yolduracak gelişme! Ailesini bırakıp 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! "Evdeki kocamdan iyi..."

"15 YAŞINDAKİ ŞAHİN, EVDEKİ KOCAMDAN İYİ"

Hasan Akbulut, canlı program esnasında karısıyla telefonda konuştu. ''Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım.'' diyen Gülizar, ''Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum.'' dedi ve konuşmanın devamında "15 yaşındaki Şahin, evdeki kocamdan iyi." diyerek stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.