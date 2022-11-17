Esra Erol'da saç baş yolduracak gelişme! Ailesini bırakıp 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! "Evdeki kocamdan iyi..."
Kahramanmaraş'ta ikamet eden Hasan Akbulut'un 23 yaşındaki 4 çocuk sahibi eşi Gülizar Akbulut, TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. Ailesini bırakıp kendinden 8 yaş küçük ergenlik yaşındaki bir çocuğa kaçan kadın birçok kişi tarafından büğyük tepki çekti. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta ikamet eden Hasan Akbulut'un 23 yaşındaki 4 çocuk sahibi eşi Gülizar Akbulut, TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. Hasan Akbulut, 4 çocuğunu hiçe sayarak arkasına bakmadan Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki çocuğa kaçan Gülizar Akbulut'u bulmak için Esra Erol'da programına başvurdu
En küçük çocuklarının 6 aylık olduğunun altını çizen Hasan Akbulut, eşi ile konuşmak ve onu dinlemek istedi.
"15 YAŞINDAKİ ŞAHİN, EVDEKİ KOCAMDAN İYİ"
Hasan Akbulut, canlı program esnasında karısıyla telefonda konuştu. ''Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım.'' diyen Gülizar, ''Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum.'' dedi ve konuşmanın devamında "15 yaşındaki Şahin, evdeki kocamdan iyi." diyerek stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.
TİKTOK UYGULAMASINDAN TANIŞTIĞI ÇOCUĞA KAÇTI
Esra Erol , ''Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri.'' diyerek sitemini dile getirdi.