Esra Erol'da hikayesiyle yürekleri yakan Hayat izleyenleri ağlattı! Güzelliği tüm Türkiye'yi büyüledi! "Güzel ama aklı yok.."
Reyting rekorları kıran Esra Erol'da isimli programda ekranlarda yer alan Hayat izleyenleri güzelliğiyle gönülleri fethetti. Yürek yakan hikayesiyle herkesi duygulandıran Hayat Türkiye'nin gündemine oturdu. Doğar doğmaz ailesi tarafından yetiştirme yurduna bırakıldı. 4 günlükken ise evlalık olarak verildi. Ailesinin 9 yaşında kendisine evlatlık olduğunu açıklamasının ardından biyolojik ailesini araştırmaya başladı. Babasının '18 yaşına bastığında seni ben götüreceğim Esra Erol'a' demesi üzerine 18 yaşına kadar bekledi. 18 yaşına basar basmaz ise biyolojik ailesine hesap sormak için Esra Erol'a başvurdu. İşte Hayat'ın hikayesi...
03.11.2022 09:33 - Son Güncelleme: 03.11.2022 09:33
18 yaşına giren Hayat hem evli hem de 1.5 aylık bebek sahibi olan bir anne. Beklediği günün gelmesinin ardından Esra Erol'a çıkarak biyolojik ailesini aramaya başladı. İzleyiciler ise onu terk eden ailesini aramasına sinirlenerek 'Güzellik var ama akıl yok', 'Seni bırakmışlar sen niye onları arıyorsun' diyerek tepki gösterdi.