Esra Erol'da hikayesiyle yürekleri yakan Hayat izleyenleri ağlattı! Güzelliği tüm Türkiye'yi büyüledi! "Güzel ama aklı yok.."

18 yaşına giren Hayat hem evli hem de 1.5 aylık bebek sahibi olan bir anne. Beklediği günün gelmesinin ardından Esra Erol'a çıkarak biyolojik ailesini aramaya başladı. İzleyiciler ise onu terk eden ailesini aramasına sinirlenerek 'Güzellik var ama akıl yok', 'Seni bırakmışlar sen niye onları arıyorsun' diyerek tepki gösterdi.