Esra Erol 28 Ocak bölümünde Arif ortadan kayboldu Hülya herkesi çıldırttı: Açlık grevine girerim!

Recep Özsoy, internetten tanıştığı Ali Yörük'le kaçan eşi Hülya'yı aramak için atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un yolunu tutmuştu. Eşini sevdiğini ve yuvasını yıkmak istemediğini söyleyen Recep Özsoy'un gözyaşları çok konuşulmuştu. Esra Erol'daki Recep ve Hülya çiftinin olayı giderek büyüyor. Yayına Hülya'nın kaçtığı adam Arif Yörük'ün katılmasıyla olay daha farklı bir boyuta ulaştı. Öte yandan Hülya Özsoy, eve dönmek istemediğini defalarca belirtti. 27 Ocak bölümünden sonra ortadan kaybolan Arif ve babası Ali Yörük ortalardan kayboldu. Yayın sonrası babasının ikna turlarına olumlu yanıt vermeyen Arif'in nerede olduğu bilinmiyor. Öte yandan Esra Erol'un 28 Ocak tarihinde yayınlanan son bölümünde Hülya herkesi çileden çıkarttı. Hülya Özsoy'un 'Arif ile görüşmezsem, açlık grevine girerim.' sözleri başta Esra Erol olmak üzere stüdyoda bulunanlardan tepki topladı. İşte Esra Erol'un 28 Ocak son bölümünde yaşananlar...

29.01.2020 11:59 - Son Güncelleme: 29.01.2020 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





