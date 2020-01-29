Esra Erol 28 Ocak bölümünde Arif ortadan kayboldu Hülya herkesi çıldırttı: Açlık grevine girerim!
Recep Özsoy, internetten tanıştığı Ali Yörük'le kaçan eşi Hülya'yı aramak için atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un yolunu tutmuştu. Eşini sevdiğini ve yuvasını yıkmak istemediğini söyleyen Recep Özsoy'un gözyaşları çok konuşulmuştu. Esra Erol'daki Recep ve Hülya çiftinin olayı giderek büyüyor. Yayına Hülya'nın kaçtığı adam Arif Yörük'ün katılmasıyla olay daha farklı bir boyuta ulaştı. Öte yandan Hülya Özsoy, eve dönmek istemediğini defalarca belirtti. 27 Ocak bölümünden sonra ortadan kaybolan Arif ve babası Ali Yörük ortalardan kayboldu. Yayın sonrası babasının ikna turlarına olumlu yanıt vermeyen Arif'in nerede olduğu bilinmiyor. Öte yandan Esra Erol'un 28 Ocak tarihinde yayınlanan son bölümünde Hülya herkesi çileden çıkarttı. Hülya Özsoy'un 'Arif ile görüşmezsem, açlık grevine girerim.' sözleri başta Esra Erol olmak üzere stüdyoda bulunanlardan tepki topladı. İşte Esra Erol'un 28 Ocak son bölümünde yaşananlar...
Türkiye böylesini dizilerde bile görmedi... Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük'e kaçtı.
Esra Erol'da canlı yayının 27 Ocak 2020 tarihli yayınına Arif Yörük'ün babası Ali Bey de katılmıştı. 27 Ocak canlı yayınından sonra yaşananlar ise 28 Ocak'ta yayınlandı. İşte Esra Erol'un 28 Ocak son bölümünde yaşananlar...
28 OCAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hülya Özsoy tüm Türkiye'nin sabrını zorluyor desek yanlış olmaz. Recep Özsoy ile evliyken Arif Yörük'le kaçan, oldukça lüks bir hayat düşleyen ve her seferinde Arif Yörük'e olan aşkını anlatan Hülya Özsoy'un beyanları stüdyodakileri çıldırttı.