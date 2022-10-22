Esme'nin sırrı ortaya çıktı! Meğer en fenası oymuş! Kazım yasak aşk skandalında kalp krizi geçirecek! Yalı Çapkını'nda Seyran ve Suna’ya kardeş geliyor!
Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden Yalı Çapkını gerçek bir hikayeden uyarlandı. Dizinin gerçek bir hikaye olması izleyicinin oldukça ilgisini çekti ve dizinin izlenme sayısı milyonları geçti.
Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını ilk bölümünden itibaren reyting yarışında sıralamasını yükseltti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı fenomen dizinin gerçek bir haikyeden alındığı ortaya çıkmıştı. 5. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek dizi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Korhan ailesindeki yasak aşklar çoğalıyor. Ferit'in Sultan'la ilişki yaşaması herkesi şoke ederken ayrıca Pelin ve Seyran arasında kalması izleyicinin sinirlerini zıplattı. Yeni bölümlerde yeni bir bomba patlayacak. Bu kez de Suna ile Fuat'ın yasak aşk yaşayacağı iddia ediliyor. Bomba bununla da sınırlı değil. Asıl bomba Seyran ve Suna'nın anneleri Esme ile ilgili. İşte detaylar...
Dizi Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde; "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız.
Cuma akşamlarının yıldızı haline gelen dizi 5. bölümüyle bu akşam Star'da ekranlara gelecek. Dizide bazı sahneler izleyicinin gözünden kaçmadı. Esme'nin sık sık karnına ağrılar girmesi, midesinin bulanması dikkat çekti.